Rubinho faz 10º tempo na Espanha O primeiro teste de Rubens Barrichello com o carro que a Ferrari vai usar no início da temporada 2005, realizado nesta quarta-feira em Cheste, na Espanha, foi pouco animador. Na melhor de suas 79 voltas no comando do modelo F2004M, o brasileiro conseguiu o tempo de 1min.11s.374 e ficou com a modesta 10ª colocação. Ele conseguiu, no entanto, ser um pouco mais rápido que o espanhol Marc Gene, o piloto de testes da equipe italiana, que marcou 1.12.744 e foi o 12º. Nesta quinta-feira, o heptacampeão mundial, Michael Schumacher, vai para a pista pela primeira vez com o carro. O modelo 2005 da Ferrari só deverá estrear na quinta etapa do Mundial. A exemplo do que havia ocorrido no treino de terça, o austríaco Alexander Wurz foi o mais rápido (1.09.201), usando um carro híbrido entre o da última temporada e o atual. O segundo melhor tempo ficou com o espanhol Fernando Alonso, que usou o novo carro da Renault. Confira os tempos desta quarta na Espanha 1.- Alex Wurz (AUT) McLaren Mercedes 1.09.201 - 137 voltas 2.- Fernando Alonso (ESP) Renault F1 1.09.992 - 130 voltas 3.- Giancarlo Fisichella (ITA) Renault F1 1.10.135 - 64 voltas 4.- Nick Heidfeld (ALE) BMW Williams 1.10.366 - 97 voltas 5.- Takuma Sato (JAP) BAR Honda 1.10.641 - 89 voltas 6.- Mark Webber (AUS) BMW Williams 1.10.647 - 101 voltas 7.- Kimi Raikkonen (FIN) McLaren Mercedes 1.10.718 - 50 voltas 8.- Ralf Schumacher (ALE) Toyota 1.10.777 - 90 voltas 9.- Olivier Panis (FRA) Toyota 1.11.355 - 35 voltas 10.- Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1.11.374 - 79 voltas 11.- Anthony Davidson (ING) BAR Honda 1.11.406 - 141 voltas 12.- Marc Gené (ESP) Ferrari 1.12.744 - 57 voltas 13.- James Rossiter (ING) BAR Honda 1.13.736 - 37 voltas 14.- Alan Van der Merwe (RSA) BAR Honda 1.15.736 - 45 voltas