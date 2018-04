Rubinho faz 2º tempo em Barcelona As equipes Williams, Renault, Sauber, BAR, Jordan e Toyota, todas com seus novos carros, mais a Ferrari (modelo 2001), com Michael Schumacher e Rubens Barrichello, treinaram hoje em Barcelona, enquanto a McLaren trabalhava sozinha em Valência. O alemão foi o mais veloz, 1min18s444 (102) e Rubinho ficou em segundo, 1min18s607 (66). O melhor dos que estavam com carros 2002 foi Nick Heidfeld, da Sauber, terceiro tempo, 1min18s798 (89). Felipe Massa também testou o Sauber C21 e registrou 1min19s507 (73), sétimo tempo. Como vem acontecendo desde o primeiro teste com a Williams, Antonio Pizzonia mais uma vez causou excelente impressão. Pilotando o modelo de 2001, obteve 1min19s220 (85), quinto mais rápido, melhor dos quatro pilotos da Williams. Ralf Schumacher, com a nova Williams FW24, completou apenas 25 voltas, sendo a melhor em 1min19s407, sexto tempo. Frentzen - Para permanecer na Fórmula 1 o piloto alemão só tem uma opção: aceitar as condições de Tom Walkinshaw, proprietário da Arrows. Com a contratação do australiano Mark Webber, pela Minardi, resta apenas uma vaga em aberto na Fórmula 1, a de companheiro de equipe de Enrique Bernoldi na Arrows. O time inglês fará o primeito teste do A23 sexta-feira, provavelmente em Silverstone, com Bernoldi. A Arrows correrá com o mesmo motor Ford da Jaguar.