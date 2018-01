Rubinho faz boa prova na Inglaterra Rubens Barrichello disputou, a exemplo da corrida anterior na França, outra bela prova neste domingo em Silverstone e obteve a terceira colocação. Foi o seu sétimo pódio na temporada, em 11 etapas realizadas. Ele desmentiu que esteja passando por uma crise nas sessões de classificação e disse que na Alemanha, dia 29, especialmente se chover, pode vencer de novo, como em 2000. "Largar em sexto e terminar em terceiro é o máximo que eu poderia conseguir", afirmou, satisfeito com o seu trabalho. "O que tem acontecido comigo é que a cada treino que define o grid ocorre alguma coisa que me impede de obter uma colocação melhor", disse. "Aqui na Inglaterra, por exemplo, foi o tráfego e na França, um mal entendido entre o que eu queria do carro e como a equipe o deixou." Na abertura do Mundial, na Austrália, Rubinho foi segundo no grid, a 371 milésimos de segundo de Michael Schumacher, o pole position. Na etapa seguinte, Malásia, segundo de novo para o companheiro, mas a apenas 99 milésimos de segundo. A partir daí não conseguiu mais largar na primeira fila em nenhum outro GP, sendo que na França foi oitavo no grid e em Silverstone, sexto. Sobre o desempenho da Ferrari neste domingo, comentou: "Nem o Michael Schumacher conseguiu acompanhar o Mika Hakkinen e a McLaren, não havia mesmo o que fazer." Na sua opinião, é fácil compreender a vantagem técnica da McLaren em Silverstone. "Se eles forem correr em Fiorano ou Mugello, onde nós treinamos, nós os deixaríamos bem para trás também." O time italiano fez um único teste este ano em Silverstone, diante de vários da McLaren. Vencer o segundo GP da carreira na Alemanha seria "fantástico", disse, mas adiantou. "Só se chover. Se a Michelin der pneus que funcionem normalmente para a Williams, eles serão imbatíveis em Hockenheim." Enrique Bernoldi, da Arrows, completou o GP da Grã-Bretanha. Apesar da 14ª colocação, o resultado foi importante porque ao menos ele concluiu a prova, o que havia ocorrido apenas duas vezes na temporada. Luciano Burti, da Prost, abandonou ainda no início, na 6ª volta, por causa da quebra do motor Ferrari usado por sua escuderia. Tarso Marques, Minardi, nem mesmo participou da corrida, em razão de não ter obtido tempo para classificar-se.