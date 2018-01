Rubinho faz terceiro tempo em Monza O piloto brasileiro Rubens Barrichello fez hoje o terceiro melhor tempo nos testes que várias equipes realizam no circuito de Monza, na Itália. Com o tempo de 1:25.060, o brasileiro ficou atrás dos dois carros da Jaguar. O norte-irlandês Eddie Irvine cravou 1:24.103 e fez o melhor tempo do dia. Foi seguido de perto pelo espanhol Pedro de la Rosa (Jaguar), que marcou 1:24.532. Amanhã, Rubinho simulará uma corrida com o motor de classificação usado no GP da Grã-Bretanha, domingo. Esse V-10 deve estrear no GP da Alemanha, dia 29, no velocíssimo circuito de Hockenheim. Os testes de hoje, que tiveram a participação de 14 pilotos, serviram de preparação para o GP da Alemanha, que será disputado no dia 29 de julho. Veja os tempos: 1 - Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:24.103 2 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:24.532 3 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:25.060 4 - Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:25.145 5 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:25.150 6 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:25.269 7 - Alexander Wurz (AUT) McLaren 1:25.393 8 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1: 26.021 9 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:26.121 10 - Ricardo Zonta (BRA) Jordan 1: 26.196 11 - Jenson Button (ING) Benetton 1:26.898 12 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:27.007 13 - Fernando Alonso (ESP) Minardi 1:28.524 14 - Alex Yoong (MAL) Minardi 1:28.566.