Rubinho fecha o dia na frente A Ferrari dominou o último dia de treinos que várias equipes promoveram no circuito espanhol da Catalunha. O brasileiro Rubens Barrichello fechou a série de testes com o melhor tempo do dia: 1:18.256, quase meio segundo à frente do tetracampeão Michael Schumacher, que na sua melhor passagem estabeleceu a marca de 1.18.747 . O terceiro tempo do dia foi o de Olivier Panis (BAR) 1:19.452. Veja os tempos desta sexta em Barcelona. 1 - Rubens Barrichello Ferrari 1:18.256 2 - Michael Schumacher Ferrari 1:18.747 3 - Olivier Panis BAR 1:19.452 4 - Alexander Wurz McLaren 1:19.738 5 - David Coulthard McLaren 1:19.829 6 - Luca Badoer Ferrari 1:19.838 7 - Pedro M. De la Rosa Jaguar 1:19.842 10 - Marc Gené Williams 1:19.871 11 - Ralf Schumacher Williams 1:19.872 12 - Eddie Irvine Jaguar 1:19.886 13 - Jenson Button Renault F-1 1:20.081 14 - Mika Salo Toyota 1:20.099 15 - Anthony Davidson BAR 1:20.314 16 - Nick Heidfeld Sauber 1:20.416 17 - Giancarlo Fisichella Jordan 1:21.262.