Rubinho: Ferrari quer barba e cabelo Tanto quanto Michael Schumacher, o seu companheiro de equipe, Rubens Barrichello, está torcendo para que a definição do campeonato ocorra já no domingo, na Hungria. "Não tenho essa resposta tão clara ainda, mas penso ser interesse da Ferrari fazer barba e cabelo no Mundial", afirmou o brasileiro. Seu objetivo explícito, agora, será concluir a temporada na segunda colocação. "É bem melhor do que quarto", disse, referindo-se à sua colocação no ano passado. A tarefa de Rubinho não será fácil, nem tanto pelo fato de estar 10 pontos atrás do vice-líder na classificação, David Coulthard, da McLaren, mas em razão da escalada de desempenho da Williams na temporada. Ralf Schumacher já está em terceiro, com 41 pontos, seis a menos de Coulthard e um a mais do que o brasileiro. Na Áustria, quando a Ferrari ordenou que Rubinho permitisse a Michael ultrapassá-lo para cruzar a linha de chegada em segundo, o alemão afirmou: "Oportunamente ele será recompensado por isso." Pode ser que já no GP da Bélgica, dia 2, a Ferrari passe a concentrar seus esforços no seu segundo piloto e não mais em Michael. Conquistar os títulos de pilotos e de construtores, como parece inevitável, e ainda ter Rubinho como vice-campeão seria o máximo que poderia ser atingido. E a Ferrari deseja impor-se dessa forma. Até nesta quinta-feira Jean Todt, o diretor esportivo, não havia solicitado nenhuma ajuda extra de Rubinho para Michael. "Talvez no domingo vamos combinar alguma coisa, mas até agora não pediram nada", explicou o brasileiro. Na competição por equipes tudo o que os italianos necessitam no circuito de Hungaroring, domingo, é ampliar de 58 para 65 pontos a diferença que os separa da McLaren para também comemorar o título. A Ferrari somou depois de 12 corridas 124 pontos diante de apenas 66 da McLaren. A Williams, com 56, luta agora com a McLaren para ser vice. Michael Schumacher apareceu nesta quinta-feira na pista como se não estivesse na iminência de ser campeão do mundo pela quarta vez, tal a sua frieza diante de todas as perguntas que lhe foram feitas. "Não estou superconfiante, mas confiante em definir já o Mundial." Mas advertiu: "Só vou comemorar quando ele estiver no meu bolso, o que não é o caso ainda." Ao comentar o próximo campeonato, contudo, o piloto acabou por se trair: "Estamos bem avançados no projeto do carro para 2002 e, mais do que isso, trabalhando bem mais relaxados que nos anos anteriores." A Ferrari dá como certa a conquista dos dois títulos, de pilotos e de construtores. Ao longo da semana Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren, procurou desestabilizar emocionalmente Michael, o adversário de David Coulthard, da sua equipe. Ele declarou que se qualquer outro piloto repetisse as manobras do alemão nas largadas ou nas primeiras curvas, "há muito já estaria punido." Experiente, Michael respondeu nesta quinta-feira: "Nada a comentar, vocês não conhecem ainda Ron Dennis?" A melhor forma de dar o troco será na pista. "Temos um novo pacote aerodinâmico que com certeza nos permitirá ser bem velozes aqui, como fui em relação à McLaren em Monte Carlo." Os pilotos da McLaren, Mika Hakkinen e David Coulthard, por ordem de Ron, não puseram a cara fora dos motorhomes.