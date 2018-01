Rubinho fica animado com desempenho O bom terceiro lugar no primeiro dia de treinos do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, atrás apenas dos pilotos da McLaren, nesta sexta-feira, no circuito de Indianápolis, deixou Rubens Barrichello empolgado. "Foi a nossa melhor sexta neste campeonato", afirmou o brasileiro - seu companheiro na Ferrari, o alemão Michael Schumacher, conseguiu a quarta colocação. Tanto Rubinho quanto Schumacher nunca estiveram tão animados com relação a poder vencer pela primeira vez nesta temporada. "Tradicionalmente somos muito rápidos aqui e os pneus estão funcionando bem. Não acredito que estaremos entre os primeiros na classificação, mas nosso ritmo de corrida me permite pensar em vencer a prova", revelou o brasileiro. Enquanto a Ferrari demonstrou mais força do que se esperava, a McLaren confirmou seu favoritismo. O colombiano Juan Pablo Montoya terminou com o melhor tempo do dia e seu companheiro, o finlandês Kimi Raikkonen, ficou em segundo lugaar. A Renault é que não teve um bom dia em Indianápolis. O espanhol Fernando Alonso, que lidera o campeonato, terminou em 9º lugar, enquanto que seu companheiro, o italiano Giancarlo Fisichella foi o 11º. Já o brasileiro Felipe Massa, da Sauber, conseguiu o 12º tempo nesta sexta-feira. Neste sábado, acontece a definição do grid de largada da prova. E domingo, a partir das 15 horas (horário de Brasília), será disputado o GP dos Estados Unidos, a 9ª etapa da temporada de Fórmula 1. Desmentidos - A boa performance na pista e a notícia de que a esposa Silvana espera o segundo filho do casal fizeram Rubinho desabafar nesta sexta-feira em Indianápolis. Ele está cansado das especulações sobre seu futuro na Fórmula 1. A especulação no paddock é que ele deixará a Ferrari no ano que vem, apesar de ainda ter contrato com a equipe italiana. "Cada dia é um (boato). Não tem nenhum fundamento", garantiu o piloto brasileiro. "Para 2006 eu já tenho meu futuro definido. Depois, está em aberto, por enquanto."