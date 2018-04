Rubinho fica com a pole em Monza Na corrida em que pode garantir o vice-campeonato mundial por antecipação, Rubens Barrichello vai largar na pole do GP da Itália de Fórmula 1, domingo, em Monza. Com o tempo de 1m20s089, o piloto brasileiro da Ferrari foi o mais rápido no treino de classificação disputado neste sábado, deixando o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, em segundo lugar no grid. Com o título da temporada já garantido - o 7º de sua carreira na Fórmula 1 -, o alemão Michael Schumacher conseguiu colocar sua Ferrari apenas na terceira posição do grid de largada. Entre os demais brasileiros da categoria, Antonio Pizzonia (Williams) ficou em 8º, Ricardo Zonta (Toyota) terminou em 11º e Felipe Massa (Sauber) foi o 16º colocado. Ao conquistar a 11ª pole da sua carreira na F1 e a segunda na temporada 2004 - a outra foi no GP dos Estados Unidos, em Indianápolis -, Rubinho aumenta suas chances de garantir o vice-campeonato já em Monza. Para isso, ele precisa conseguir mais 8 pontos de vantagem sobre o inglês Jenson Button, que larga apenas na 6ª posição com sua BAR. O GP da Itália, 15ª das 18 etapas da temporada de Fórmula 1, acontece neste domingo, a partir das 9 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Globo. Confira como ficou o grid de largada: 1º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m20s089 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m20s620 3º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m20s637 4º Fernando Alonso (Renault) - 1m20s645 5º Takuma Sato (BAR) - 1m20s715 6º Jenson Button (BAR) - 1m20s786 7º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m20s877 8º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m20s888 9º Jarno Trulli (Renault) - 1m21s027 10º David Coulthard (McLaren) - 1m21s049 11º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m21s520 12º Mark Webber (Jaguar) - 1m21s602 13º Olivier Panis (Toyota) - 1m21s841 14º Christian Klien (Jaguar) - 1m21s989 15º Giancarlo Fisichella (Sauber) - 1m22s239 16º Felipe Massa (Sauber) - 1m22s287 17º Nick Heidfeld (Jordan) - 1m22s301 18º Giorgio Pantano (Jordan) - 1m23s239 19º Zsolt Baumgartner (Minardi) - 1m24s808 20º Gianmaria Bruni (Minardi) - 1m24s940