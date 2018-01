Rubinho fica com a pole na Áustria Rubens Barrichello garantiu a pole position no GP da Áustria de Fórmula 1. No treino classificatório deste sábado, no circuito de Spielberg, o piloto brasileiro da Ferrari fez o tempo de 1m08s082 e superou os dois irmãos Schumacher: Ralf foi o segundo, com 1m08s364, e Michael ficou em terceiro lugar no grid, ao marcar 1m08s704. Outro piloto brasileiro que fez um bom treino foi Felipe Massa, da Sauber. Com o tempo de 1m09s228, ele garaniu a 7ª colocação no grid. Já Enrique Bernoldi, da Arrows, ficou com o 12º lugar (1m09s723). O GP da Áustria, sexta etapa do campeonato, começa às 9 horas deste domingo, com transmissão ao vivo da Globo. Confira o grid de largada: 1º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m08s082 2º Ralf Schumacher (Williams) - 1m08s364 3º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m08s704 4º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m09s118 5º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m09s129 6º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m09s154 7º Felipe Massa (Sauber) - 1m09s228 8º David Coulthard (McLaren) - 1m09s335 9º Olivier Panis (BAR) - 1m09s561 10º Mika Salo (Toyota) - 1m09s661 11º Heinz-Harald Frentzen (Arrows) - 1m09s671 12º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m09s723 13º Jenson Button (Renault) - 1m09s780 14º Allan McNish (Toyota) - 1m09s818 15º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m09s901 16º Jarno Trulli (Renault) - 1m09s980 17º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m10s051 18º Takuma Sato (Jordan) - 1m10s058 19º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m10s533 20º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m10s741 21º Mark Webber (Minardi) - 1m11s388 22º Alex Yoong (Minardi) - 1m12s336