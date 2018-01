Rubinho fica em 1º no treino em Montreal O brasileiro Rubens Barrichello foi o mais rápido nos treinos oficiais desta sexta-feira para o GP do Canadá de Fórmula 1, no circuito de Montreal. Sob forte chuva, o piloto da Ferrari fez a melhor volta com o tempo de 1min30s925, superando seu companheiro de equipe, Michael Schumacher (1min31s969). Nick Heidfeld, da Sauber, ficou em terceiro, seguido por Ralph Firman, da Jordan. Fernando Alonso, da Renault, e Kimi Raikkonen, da McLaren, ficaram com o quinto e sexto lugares, respectivamente. David Coulthard, da McLaren, terminou o treino na oitava posição. As Williams não foram bem: Juan Pablo Montoya foi o 12º, enquanto Ralf Schumacher, o 15º. Christiano da Matta, da Toyota, fechou em 16º, seguido por Antonio Pizzonia, da Jaguar, - o mais rápido nos treinos livres - o 17º. O treino que define o grid de largada do GP do Canadá será neste sábado, às 14 horas (de Brasília). Confira os tempos do treino desta sexta-feira em Montreal: 1) Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1min30s925 2) Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1min31s969 3) Nick Heidfeld (ALE) - Sauber - 1min32s778 4) Ralph Firman (GBR) - Jordan - 1min34s759 5) Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1min35s173 6) Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1min35s373 7) Heinz-Harald Frentzen (ALE) - Sauber - 1min35s776 8) David Coulthard (GBR) - McLaren - 1min36s463 9) Mark Webber (AUS) - Jaguar - 1min36s699 10) Olivier Panis (FRA) - Toyota - 1min37s313 11) Jos Verstappen (HOL) - Minardi - 1min37s426 12) Juan Pablo Montoya (COL) - Williams - 1min37s479 13) Justin Wilson (GBR) - Minardi - 1min38s088 14) Jenson Button (GBR) - BAR - 1min38s109 15) Ralf Schumacher (ALE) - Williams - 1min38s210 16) Cristiano Da Matta (BRA) - Toyota - 1min38s244 17) Antonio Pizzonia (BRA) - Jaguar - 1min38s255 18) Giancarlo Fisichella (ITA) - Jordan - 1min38s617 19) Jarno Trulli (ITA) - Renault - 1min41s413 20) Jacques Villeneuve (CAN) - BAR - 1min44s702