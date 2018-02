Rubinho fica em segundo no último dia de treinos O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Honda, fez o segundo melhor tempo, nesta sexta-feira, no último dia de treinos da Fórmula 1 no circuito espanhol da Catalunha, marcando 1m14s422. O mais rápido foi o atual campeão, o espanhol Fernando Alonso, da Renault, que fez 1m14s081. Além de ser o mais rápido, Alonso pôde ajustar os últimos detalhes em seu carro e aproveitou o dia para treinar entrada e saída nos boxes. Apesar de ter feito o segundo melhor tempo, Rubinho só conseguiu ficar abaixo da casa de 1m15s em 1 de suas 108 voltas. A McLaren não participou dos treinos desta sexta-feira. Já a Toyota voltou a decepcionar e não conseguiu acompanhar o ritmo da Renault. O escocês David Coulthard, da Red Bull, deu apenas cinco voltas antes que o motor de seu carro parasse. Essa foi a última sessão de treinos antes que os carros sejam enviados para o Bahrein, local onde acontecerá a primeira prova da temporada, no dia 12 de março. Veja a classificação do último dia de treinos na Espanha: 1.º Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1m14s081 (96) 2.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1m14s422 (108) 3.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1m14s520 (97) 4.º Cristian Klien (AUT/Red Bull) - 1m14s613 (52) 5.º Anthony Davidson (ING/Honda) - 1m15s107 (129) 6.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m15s829 (41) 7.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1m16s024 (100) 8.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1m16s288 (41) 9.º David Coulthard (ING/Red Bull) - 1m16s687 (5) 10.º Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1m18s130 (68)