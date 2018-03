Rubinho fica furioso com a Ferrari Reprodução do diálogo mantido entre Rubens Barrichello, Michael Schumacher e os dirigentes da Ferrari, nas voltas finais do GP da Áustria vencido por David Coulthard (McLaren), captadas no canal digital, não disponível na TV aberta: Volta 69 (a três da bandeirada): "Rubens, let him pass." É Jean Todt ordenando o piloto brasileiro para permitir Schumacher de ultrapassá-lo. Rubinho não responde. Na mesma volta, Ross Brown, em outra frequência, comunica ao alemão: "Ok, Michael, we had alread told him", ou Ok, Michael, nós já o comunicamos. Volta 70, a penúltima. Rubinho passa em frente aos boxes e ouve Todt usar um tom de voz mais enérgico: "Rubens, let him pass, let him pass", ou Rubens, deixo-o passar, deixe-o passar." De novo silêncio no microfone de Rubinho. Ross Brown repete o que havia dito a Schumacher, também usando um tom mais duro: "We had alread told him, we had alread told him." Última volta. Todt repete o pedido com a mesma intensidade, enquanto Rubinho passa na reta dos boxes. O que vem a seguir não foi transmitido pelo canal de TV digital. A poucos metros da linha de chegada, depois de percorrer a última curva na frente do alemão, o piloto brasileiro tira o pé do acelerador para Schumacher ultrapassá-lo pela direita e receber a bandeirada, na segunda colocação, 337 milésimos de segundo na sua frente. A imprensa pergunta a Rubinho se deixá-lo passar a poucos metros do final foi uma forma de protestar contra a decisão da sua equipe? "Talvez sim. São tantos os botões que temos hoje no carro que não dá para ficar lembrando, numa hora dessas, que na linha 10 C do contrato...", respondeu, sem prosseguir, referindo-se ao artigo que o obriga a dar passagem ao companheiro. Rubens Barrichello ficou realmente irritado com o fato de ceder o segundo lugar para Michael Schumacher, por ordem da Ferrari. "Isso já aconteceu no ano passado, achei que não ocorreria mais, ao menos tão cedo. Precisamos sentar e conversar." O piloto sentiu-se incomodado quando lhe perguntaram se ao atender o pedido seu contrato poderia ser renovado mais facilmente. "Não estou pensando nisso, vivo o dia-a-dia, e o que quero é vencer." Depois deixou claro que não esperava esse comportamento da Ferrari. Os italianos lhe oferecem a oportunidade de correr mais uma temporada e ele deseja um compromisso de três anos. Nem o companheiro foi isentado por Rubinho: "Se eu recebesse uma colocação assim, de mão beijada, não sei se a aceitaria." Destacou o seu trabalho durante as 71 voltas da corrida e lamentou ter perdido a liderança na operação de pit stop. Rubinho fez sua parada na 47ª volta, quando era líder, e na 49ª caiu para segundo em razão de David Coulthard, da McLaren, sair dos boxes na sua frente. "Para poder ultrapassá-lo eu precisaria ser meio segundo mais veloz, o que não era possível."