Rubinho ficará mais 2 anos na Ferrari O piloto brasileiro Rubens Barrichello vai permanecer na Ferrari por mais duas temporadas, segundo anúncio feito nesta quinta-feira pela própria escuderia em Spielberg, onde no domingo será disputado o GP da Áustria, de Fórmula 1 - a sexta prova do Campeonato Mundial. A equipe não falou em valores mas Rubinho deverá receber entre US$ 10 milhões e US$ 12 milhões pelos dois anos. Nascido em 23 de maio de 72, Barrichello fez sua primeira temporada na Ferrari em 2000. No domingo que vem vai disputar seu Grande Prêmio de número 153. Rubinho estreou na Fórmula 1 no dia 14 de março de 93 com a Jordan. Venceu um GP - em Hockenhiem - e conquistou quatro poles. Foi segundo colocado em 12 GPs e terceiro em outros três. Nesta temporada não tem tido muita sorte. Conseguiu o segundo lugar em San Marino e não terminou as outras provas com problemas no carro. Ocupa apenas a sexta posição na classificação geral.