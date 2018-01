Rubinho inconformado com ?má sorte? O piloto brasileiro Rubens Barrichello se mostrou decepcionado há pouco, logo depois de abandonar o GP do Brasil de Fórmula 1, após bater na traseira do carro de Ralf Schumacher (Williams). ?Eu não consigo entender tanta má sorte. Depois de muitos problemas para colocar o carro no grid, acontece isso?, disse o piloto. Rubinho acha que a responsabilidade pelo acidente foi do alemão. ?Eu estava vindo de duas ultrapassagens e me mantinha quietinho no meu lugar, à direita; de repente, ele (Ralf) freou e não deu tempo para fazer nada?, afirmou. Meia hora depois de iniciada a prova, o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, se mantém na liderança à frente de David Coulthard (McLaren) e Michael Schumacher. Em determinados pontos do circuito, uma garoa fina indica a possibilidade de chuva a qualquer momento.