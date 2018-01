Rubinho joga torneio de golfe em SP Com o fim da temporada da Fórmula 1, o piloto Rubens Barrichello vai se dedicar a um de seus hobbies: o golfe. O brasileiro da Ferrari participará com outros cem empresários do Torneio de Golfe da Associação Obra do Berço, no São Paulo Golfe Clube, na capital paulista. A renda da competição ? as inscrições custam, no mínimo, R$ 150 ? será revertida para a entidade que dá o nome ao torneio e cuida de crianças carentes. A competição será disputada sexta-feira, a partir das 9 horas. A idéia é somar o esporte que mais cresce no Brasil às atividades do Ano Internacional do Voluntário.