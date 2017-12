Rubinho larga bem e está na ponta O piloto Rubens Barrichello foi muito bem na largada do GP da Europa, realizada há pouco, em Nurburgring. Em quarto no grid, o brasileiro deixou seu companheiro de equipe Michael Schumacher para trás assim que a corrida começou. Na segunda curva ultrapassou Juan Pablo Montoya ( o pole) e na seguinte passou Ralf Schumacher, assumindo a liderança. Com oito voltas completadas, Rubinho abriu muito em relação aos adversários. Schumacher vem em segundo logo atrás e Ralf Schumacher, o terceiro, está a 16 segundos atrás dos líderes. Montoya é quarta, com cerca de dois segundos de Ralf. Felipe Massa é o nono e Enrique Bernoldi, que largou na última fila, já o 13º. O GP da Europa terá 60 voltas.