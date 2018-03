Rubinho larga em 21º em Silverstone Depois de fazer o melhor tempo nos treinos livres deste domingo, antes do início do GP da Grã-Bretanha, e garantir no sábado um lugar na primeira fila ao lado do pole position Juan Pablo Montoya, da Williams, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, acabou largando na 21ª posição em Silverstone. Rubinho não fez a volta de apresentação e por isso teve de largar na última colocação. Enquanto a chuva aumenta no circuito inglês, Barrichello ganha posições e já é o oitavo colocado. Montoya lidera seguido de Michael Schumacher, da Ferrari, e Kimi Raikkonen, da McLaren. Os brasileiros Enrique Bernoldi, da Arrows, e Felipe Massa, da Sauber, ocupam a 10ª e 19ª posições, respectivamente.