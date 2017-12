Rubinho melhora na 2ª sessão em Mônaco O piloto Rubens Barrichello (Ferrari) fez o terceiro melhor tempo na segunda sessão de treinos livres para o GP de Mônaco, realizada nesta quinta-feira. O brasileiro - que na primeira sessão foi apenas o 12º com 1min.18s.621 - andou melhor e fez o tempo de 1:15.319. Mais uma vez, Michael Schumacher foi o mais rápido. Depois de andar na frente na primeira sessão, quando fez 1:16.502, o alemão baixou muito sua própria marca e fechou a segunda tomada de tempo com 1:14.741. Além de ser o mais rápido do dia, o alemão foi o único a andar abaixo de 1min.14s. O piloto de testes da BAR, o britânico Anthony Davidson, foi o segundo tempo nesta 2ª sessão, ao marcar 1:15.141. Michael Schumacher busca dois recordes neste final de semana. Depois de igualar a marca de Nigel Mansell - que em 92 venceu as cinco primeiras provas da temporada - Schumacher quer ser o primeiro piloto a vencer as seis primeiras provas do ano. Além disso, o alemão tenta igualar o recorde de Ayrton Senna, que detém a marca de seis vitórias em Mônaco. Os treinos que vão definir o grid de largada serão realizados no sábado. Na sexta-feira não haverá atividades em Mônaco. Veja os tempos da 2ª sessão de treinos livres em Mônaco 1 - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:14.741 2 - Anthony Davidson (GBR/BAR-Honda) 1:15.141 3 - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:15.319 4 - Jarno Trulli (ITA/Renault) 1:15.472 5 - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:15.479 6 - Jenson Button (GBR/BAR-Honda) 1:15.520 7 - Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:15.664 8 - Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:15.690 9 - Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:15.701 10 - Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) 1:16.097 11 - David Coulthard (GBR/McLaren-Mercedes) 1:16.229 12 - Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) 1:16.556 13 - Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) 1:16.743 14 - Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber-Petronas) 1:16.748 16 - Olivier Panis (FRA/Toyota) 1:17.007 17 - Giorgio Pantano (ITA/Jordan) 1:17.309 18 - Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:17.422 19 - Timo Glock (ALE/Jordan) 1:17.756 20 - Nick Heidfeld (ALE/Jordan) 1:17.873 21 - Christian Klien (AUT/Jaguar-Cosworth) 1:17.988 22- Gianmaria Bruni (ITA/Minardi-Cosworth) 1:18.822 23 - Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi-Cosworth) 1:18.829 24 - Bas Leinders (BEL/Minardi-Cosworth) 1:20.370 25 - Bjorn Wirdheim (SUE/Jaguar-Cosworth) 26 - Mark Webber (AUS/Jaguar-Cosworth)