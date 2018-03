Rubinho: ?Meu problema é Schumacher? Rubens Barrichello ainda se ressente do desgaste experimentado domingo, na Áustria. Ao abordar sua obediência forçada à ordem da Ferrari, comentou que o que mais o incomoda não é ter de deixar Michael Schumacher eventualmente ultrapassá-lo, mas a competência do companheiro: "O que torna as coisas difíceis para mim é o fato de Schumacher ser muito bom, não tem nada a ver com a orientação da Ferrari ou o tratamento que recebo." Ao ceder a segunda colocação para o alemão, a poucos metros da linha de chegada, por ordem de Jean Todt, o diretor esportivo da Ferrari, Rubinho solicitou uma conversa com a direção da equipe. "Nos reunimos no domingo mesmo, à noite, e eles (Ross Brown, diretor-técnico estava junto) me perguntaram se o rádio estava funcionando bem." A intenção de Todt e Brown era clara: por qual razão Rubinho atendeu o pedido de deixar Schumacher passar apenas nos últimos metros antes da bandeirada. A ordem fora dada, via rádio, a três voltas do fim. "Respondi a eles que o rádio estava ótimo. Na corrida nunca pensei em fingir que não tinha escutado a ordem." Mas o piloto não escondeu que atendê-la a poucos metros da linha de chegada foi mesmo um protesto contra a decisão. Rubinho desmentiu que sua relação com os dirigentes da Ferrari tenha se deteriorado por causa do episódio. "Não deixei de ter um bom relacionamento com Jean e Ross. Trabalhar com Ross é excelente. O desentendimento da última corrida já foi superado." Agora o que ele deve fazer, segundo o próprio piloto, é pensar na próxima prova. "Não me desmotivei nem um pouco com o ocorrido." Para Rubinho, o importante, é que o seu trabalho tem sido eficiente. "Quero fazer o melhor possível em Mônaco. Pode ser difícil para as pessoas julgar a minha performance, mas se tiverem paciência compreenderão que também sou bom." Depois prosseguiu: "Estou próximo do Schumacher e meu ritmo de competição é consistente." Treinos - Nove pilotos iniciaram hoje, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, quatro dias de testes visando a corrida de Mônaco. As duas pistas são de baixa velocidade. O mais rápido foi Mika Hakkinen, da McLaren, o piloto mais azarado da temporada, já que somou até agora apenas 4 pontos em seis etapas, sempre por causa de falhas no seu equipamento. Hakkinen registrou hoje o novo recorde para o traçado espanhol, com 1min13s226 (58 voltas). A Ferrari trabalhou em Fiorano com Luca Badoer. A grande preocupação dos engenheiros é com relação ao sistema automático de largada, ainda no início de desenvolvimento. Se nas ruas do Principado vários carros ficarem parados no grid, como ocorreu em Barcelona e na Áustria, as chances de um grande acidente são enormes, pela pequena largura da pista de Mônaco.