Rubinho não confirma que vai ser pai Apesar de fontes ligadas a Rubens Barrichello garantirem que sua esposa Silvana, de 25 anos, está esperando o primeiro filho do casal, o piloto da Ferrari prefere não confirmar se vai mesmo ser pai. "Eu não quero falar nada sobre isso, é um assunto particular", afirmou Rubinho, agora à noite. "Na hora certa vou me manifestar." Enquanto isso, Barrichello continua testando o novo carro da Ferrari, em Mugello, na Itália. Nesta terça-feira, ele pôde, pela primeira vez, mexer no acerto e verificar as reações da F2001. "A posição de dirigir, com o volante mais alto, é bem melhor para mim. O carro é muito sensível e, apesar da perda aerodinâmica imposta pelo regulamento, bastante estável."