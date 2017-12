Rubinho não prevê boa colocação no grid

Rubens Barrichello, da Honda, foi uma das boas surpresas dos treinos livres desta sexta-feira, em Montreal. Ele marcou o sétimo melhor tempo, com 1min18s108, e disse que o carro evoluiu, mas não acredita que poderá conseguir uma grande posição no grid de largada. "Não estávamos mais leves. O carro melhorou mesmo, mas não creio que manteremos esse nível amanhã [sábado]", disse o brasileiro, em referência ao treino de classificação, que será às 14 horas (de Brasília) deste sábado. Rubinho acredita que seus adversários devem melhorar mais que a Honda à medida que o asfalto ganhe aderência com a seqüência de treinos. "Será difícil se classificar dentre os dez melhores no grid. Nossa velocidade de reta chega a ser 18 quilômetros por hora pior que a da McLaren", lamentou o brasileiro. Seu companheiro, Jenson Button, fez o 13.º melhor tempo, 1min18s474.