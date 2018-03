Rubinho não sabe explicar problema Nem mesmo Rubens Barrichello sabe explicar o problema registrado em seu carro, pouco antes da volta de apresentação do GP de Magny-Cours, na França. Enquanto os carros partiam para a volta que antecede a largada, a Ferrari de Rubinho ficou parada, suspensa num cavalete. Irritado, o brasileiro deixou os boxes da equipe e se trancou no caminhão reservado aos pilotos. "Eu fico sem palavras. Fiz todo o procedimento de largada antes, para evitar problemas, mas não sei o que aconteceu", disse ele. Contido, Rubinho evitou qualquer declaração mais contundente. "Estou desapontado", acrescentou. E o dia, definitivamente, não é dos pilotos brasileiros. Felipe Massa foi punidos duas vezes neste início de corrida. Primeiro, teve de passar pelos boxes por ter queimado a largada. Depois, por ter feito manobra irregular nos boxes. Agora o ocupa a 16ª posição. Faltando pouco mais de 50 voltas para o final, Juan Pablo Montoya lidera e Michael Schumacher é o segundo. Se terminar assim, a festa do pentacampeonato do alemão fica adiada para a próxima corrida, na Alemanha.