Rubinho não vê problemas com o F-2002 Rubens Barrichello disse nesta sexta-feira que se a Ferrari tivesse de disputar toda a temporada com o modelo F2002 não seria problema. "Vimos hoje (18) quanto esse carro ainda é competitivo. Não adiantaria trazer o novo, que poderia largar na pole position, em razão de ser ainda mais rápido que o F2002, mas depois não terminar a prova." Michael Schumacher, por sua vez, está louco da vida com a manutenção do regulamento dos pneus. "Achei que depois do GP do Brasil alguma coisa seria feita e em breve", afirmou. Já o canadense Jacques Villeneuve, da BAR, lembrou que a questão dos pneus deve ser vista com mais atenção "porque se usarmos pneus de chuva forte quando estiver secando também é perigoso." O que impressiona é que os que expõem sua vida em jogo, os pilotos, estão falando e nem os donos de equipe nem a FIA assume a responsabilidade por mudar o regulamento. E pode chover neste sábado e no domingo.