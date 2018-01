Rubinho nem vai à pista para 2ª sessão O austríaco Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, dominou a segunda sessão de treinos livres para o GP do Bahrein, de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira no circuito de Sahkir. Com a marca de 1min.30s.695 ele conseguiu também o melhor tempo do dia. Nesta segunda sessão, o espanhol Fernando Alonso (Renault) fez o segundo tempo - 1:31.969. Com o carro novo da Ferrari, Michael Schumacher foi quinto colocado, ao marcar 1:32.431. Ricardo Zonta (Toyota) que havia sido o mais rápido na primeira série de testes, foi apenas o 14º ao fazer o tempo de 1:33.433. Rubens Barrichello - que terminou a primeira sessão na quinta posição, como o tempo de 1:33s111 - sequer foi à pista para a segunda série. As equipes voltam à pista neste sábado, quando acontecem mais duas sessões de treinos livres e a primeira sessão do treino de classificação. O grid de largada será definido no domingo, quatro horas antes da corrida. Veja os tempos da 2ª sessão em Sahkir: 1. Alexander Wurz (AUT) - McLaren-Mercedes - 1:30.695 2. Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1:31.969. 3. x-Vitantonio Liuzzi (ITA) - Red Bull-Cosworth - 1:32.319. 4. Pedro de la Rosa (ESP) - McLaren-Mercedes - 1:32.333. 5. Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1:32.431. 6. Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1:32.595. 7. Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1:32.708 8. Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren-Mercedes - 1:32.968. 9. Jenson Button (ING) - BAR-Honda - 1:33.037. 10. Ralf Schumacher (ING) - Toyota - 1:33.077. 11. Nick Heidfeld (ALE) - Williams-BMW - 1:33.152. 12. Takuma Sato (JAP) - BAR-Honda - 1:33.205. 13. Christian Klien (AUT) - Red Bull-Cosworth - 1:33.436. 14. x-Ricardo Zonta (BRA) - Toyota - 1:33.433. 15. Mark Webber (AUS) - Williams-BMW - 1:33.563. 16. David Coulthard (ESC) - Red Bull-Cosworth - 1:33.708 17. Felipe Massa (BRA) - Sauber-Petronas - 1:33.726. 18. Narain Karthikeyan (IND) - Jordan-Toyota - 1:33.981. 19. x-Robert Doornbas (MON) - Jordan-Toyota - 1:34.222. 20. Jacques Villeneuve (CAN) - Sauber-Petronas - 1:34.300. 21. Tiago Monteiro (POR) - Jordan-Toyota - 1:34.727. 22. Patrick Friesacher (AUS) - Minardi-Cosworth - 1:35.325. 23. Christijan Albers (HOL) - Minardi-Cosworth - 1:36.094. Não classificado: Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - Nenhuma volta.