Rubinho orgulhoso por "volta perfeita" O elogio de Michael Schumacher só comprova. "Cometi um erro na curva Parabólica. Mas, mesmo sem ele, não alcançaria Rubens. Sua volta foi perfeita", admitiu o piloto alemão da Ferrari, dono de 7 títulos da Fórmula 1. Ele se refere ao tempo conseguido por Rubinho no treino de classificação deste sábado, que lhe deu a pole position no GP da Itália, em Monza. Rubinho fez 1m20s089, colocando boa vantagem sobre o segundo colocado no grid, o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams), que fez 1m20s620, e também sobre o próprio Schumacher, terceiro lugar com 1m20s637. "Não acho essa diferença para o Michael real. Ele mesmo disse que errou na sua volta, portanto o correto seria de dois a três décimos", explicou o brasileiro. "O que, claro, me deixa orgulhoso." Na Itália, a Ferrari está em casa e isso motiva Rubinho. "Nos últimos cinco anos, toda a pressão da torcida, da equipe, na corrida de casa me atrapalhava bastante. Hoje, uso isso a meu favor, como hoje aqui em Monza", afirmou o brasileiro. "Acho que tirei o máximo da Ferrari em cada ponto da pista. Nunca fiz as duas pernas da curva de Lesmo de maneira tão perfeita, tão veloz." Velocidade - Apesar de Rubinho ter feito a pole para a corrida de domingo, Montoya bateu um recorde neste sábado em Monza. No treino de pré-classificação, o piloto colombiano andou com pouca gasolina e, com o tempo de 1m19s525, conseguiu fazer uma volta na maior média horária da história da Fórmula 1: 262,242 km/h. O recorde anterior era do próprio Montoya, também em Monza, para estabelecer a pole position do GP da Itália de 2002, com 1m20s264, à média de 259,827 km/h.