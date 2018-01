Rubinho otimista com retrospecto O piloto Rubens Barrichello lembrou nesta quarta-feira que seu retrospecto no GP de Mônaco é bom e portanto está otimista para a corrida deste domingo. Barrichello classificou-se em segundo em 1997, com a Stewart, e nos dois últimos anos, já pela Ferrari. Dois outros brasileiros disputam a 60ª edição da mais tradicional etapa do calendário. Felipe Massa, da Sauber, faz sua estréia nos desafiantes 3.370 metros do traçado, sem esconder que pistas lentas e travadas, como a do principado, nunca foram sua grande paixão. Enrique Bernoldi, da Arrows, espera não ter de passar por experiência semelhante à do ano passado, quando segurou, legalmente, atrás de si, por 28 voltas, o escocês David Coulthard, da McLaren, que largou em último em razão de um problema no carro na largada. Chuva - Existe a possibilidade de chuva no fim de semana. Nesta quarta-feira à noite a temperatura, 17 graus, era mais baixa da normal nessa época, e ventava forte em Mônaco.