Rubinho pára e está fora do GP do Brasil O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, aproveitou uma falha do escocês David Coulthard na volta de número 45 e assumiu a liderança do GP do Brasil, mas logo em seguida teve uma pane no F2002 e deixou a corrida. Michael Schumacher, seu companheiro de equipe, também deixou a prova após rodar na pista e bater contra o muro de proteção.