Rubinho: perto do recorde na Espanha O piloto Rubens Barrichello realizou nesta sexta-feira, no circuito de Montmeló, na Catalunha, uma animadora sessão de testes com o carro 2002 da Ferrari. O brasileiro marcou o melhor tempo do dia ao cravar 1:15.917, ficando a 243 milésimos do recorde da pista, em poder do escocês David Coulthard (McLaren). No dia 5 de dezembro deste ano, Coulthard estabeleceu a melhor marca para o circuito ao cravar 1:15.674. O piloto de provas da Ferrari, o italiano Luca Badoer, marcou o segundo tempo do dia (1:16.163). Os pilotos da Sauber, Heinz-Harald Frentzen e Nick Heidfeld, que também treinaram hoje em Montmeló, fizeram o terceiro e o quarto tempos, respectivamente. Na melhor de suas 86 voltas, Fentzen marcou 1:18.141. Heidfeld, por sua vez, conseguiu 1:18.550 em sua melhor passagem. Com as sessões desta sexta, estão encerrados os testes neste ano, já que a FIA proíbe testes no período de 15 de dezembro a 7 de janeiro.