Rubinho pode largar em último O piloto brasileiro Rubens Barrichello poderá ser punido pelos organizadores do GP do Canadá de F-1, que será disputado amanhã, em Montreal, porque teria recebido auxílio do box da Ferrari, fora da área oficial permitida pelo regulamento, quando bateu no muro ao tentar fazer a curva de acesso à reta dos boxes durante o treino oficial que definiu o grid da corrida. Rubinho fez o quinto melhor tempo, mas poderá ser punido e largar em último lugar. Rubinho está reunido neste momento com representantes da Ferrari e da organização do GP.