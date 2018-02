Rubinho: poderia ter conseguido a vitória Se tivesse conseguido ultrapassar Michael Schumacher, na freada do fim da reta, na 32.ª volta, Rubens Barrichello poderia mesmo pensar em vencer o GP do Canadá, como disse. "Eu estava com um pouco menos de gasolina e teria de parar antes no box. Como a vantagem é de quem permanece na corrida, só teria chance de ganhar sua posição na pista, não nos boxes", explicou. Rubinho fez seu segundo e último pit stop na 44.ª volta, diante da 47.ª de Schumacher. "Saí dos boxes e acelerei tudo mesmo. Mas, mais pesado, tive dificuldade para segurar o carro na freada da curva 8, passei sobre a zebra, a grama e perdi 5 segundos." Com isso perdeu o segundo lugar para Ralf Schumacher, da Williams. A partir daí, contou, sua preocupação foi a de reconquistar a segunda colocação. "Voltei a exigir tudo da minha Ferrari, que estava ótima, mas não deu, o pedal do freio começou a abaixar. Saio daqui com o gostinho de que poderia ter obtido minha primeira vitória no ano", disse Rubinho. Acabou em terceiro. A corrida de Montreal foi a que esteve o mais próximo de Schumacher desde a abertura do campeonato, na Austrália. Curiosamente, seu desempenho no circuito Gilles Villeneuve fica sempre acima dos anteriores no calendário. Desta vez não foi diferente. Outro bom trabalho de Cristiano da Matta, da Toyota, oitavo. Foi a segunda vez no ano que marcou pontos para o time japonês. Agora tem 4, diante de 1 do companheiro, Olivier Panis. "Na etapa anterior, em Nurburgring, abandonei na largada, enquanto aqui depois das duas primeiras curvas eu já estava em oitavo depois de largar em 12.º", disse. Mas o resultado não o ilude. "Nosso carro é lento. Gera pouca pressão aerodinâmica e por conta de elevado arrasto (resistência aerodinâmica) nossa velocidade em reta não é boa." Depois de dois anos na Fórmula 1, em seguida a ter vencido brilhantemente o campeonato da Cart, Cristiano vive momento de definição na carreira. A Toyota está para decidir sobre seus pilotos para 2005. Um desempenho constante como o de hoje ajuda a que os japoneses se decidam pela sua permanência no time. Será o carro novo, previsto para estrear no GP da Alemanha, dia 25 de julho, que pode dar a Cristiano melhor oportunidade de mostrar sua capacidade. Ainda não se sabe o que aconteceu, nem a equipe. Ao que parece, a roda traseira esquerda da Sauber soltou-se na freada do hairpin e Felipe Massa seguiu reto em elevada velocidade, até bater na barreira de pneus. Era a 62.ª volta da prova, a 8 do final. "No meu primeiro pit stop perdi muito tempo por causa dessa roda, pena porque tinha ultrapassado já Sato, Glock, Klien e Cristiano", disse Massa. Sobre o acidente, comentou ter sido apenas passageiro: "Por sorte o monocoque da Sauber é muito resistente e fui levado ao hospital apenas para um raio x do meu cotovelo esquerdo." Os exames não detectaram nenhuma lesão.