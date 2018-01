Rubinho prevê Ferrari mais forte em 2004 De férias no Brasil, depois de vencer o GP do Japão, a prova de encerramento da temporada de Fórmula 1, ajudar a Ferrari a conquistar mais um título dos construtores e ver Michael Schumacher comemorar o hexacampeonato, Rubens Barrichello disse não concordar com os que consideram que a performance da equipe italiana piorou este ano em relação à temporada passada. "Foram as outras equipes que evoluíram??, disse o piloto brasileiro, numa referência à Williams, McLaren e Renault. "Assim como os pneus Michelin, rivais da Bridgestone. Mas soubemos lidar bem com a pressão.?? Rubinho também disse que, em 2004, a Ferrari não pretende levar sustos. "Os problemas que enfrentamos este ano abriram nossos olhos??, garantiu. Ele revelou que comemorou a vitória em Suzuka em um karaokê - Schumacher festejou o título destruindo o escritório que a Toyota montou no autódromo. "Foi divertido e, ao contrário da Inglaterra, consegui trazer o troféu para casa.??