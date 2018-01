Rubinho promete ganhar um GP do Brasil Rubens Barrichello passou a maior parte da tarde desta segunda-feira com familiares, tentando superar a frustração do dia anterior, quando teve de abandonar o GP do Brasil de Fórmula 1 porque sua Ferrari "apagou" por absoluta falta de combustível. Mas demonstrou que aprendeu a suportar as adversidades que perseguem sua carreira. "Ainda sou novo (completará 31 anos em 23 de maio). Já enfrentei muitos problemas por ter tido tantas coisas com tão pouca idade. E uma coisa garanto: não vou encerrar minha carreira sem vencer um Grande Prêmio do Brasil." Pela manhã, quando esteve na sede da Rede Globo, onde participou do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, o piloto ainda declarava seu inconformismo: "Quando saí da corrida e fiquei lá sentado, ainda não sabia o que tinha acontecido, por que o carro tinha apagado daquele jeito. Depois, doeu ainda mais, até porque foi um erro humano", desabafou Rubinho, jeans e camiseta branca de manga longa (sem patrocinadores), enquanto tentava segurar no colo o irrequieto Eduardo, seu filho de 1 ano e meio. Apesar de ter sido muito elogiado pela apresentadora, Rubinho saiu do ar com um sorriso meio amarelo. No fim de sua participação, ganhou um frasquinho de "petróleo" do Louro José, personagem que contracena com a loira contando piadas e fazendo chacota. A versão oficial da equipe Ferrari passa feito um trator sobre a possibilidade de falha humana. Ainda em Interlagos, o problema que obrigou Rubinho a encostar seu carro na 47ª volta do GP do Brasil foi definido pela assessoria de imprensa da escuderia italiana como "avaria no sistema de alimentação de combustível". A equipe alegou também ter perdido a telemetria do carro de Rubinho, recurso que poderia ter alertado para o baixo nível do combustível. No site oficial da escuderia (www.ferrari.it) o episódio merece discreta menção em meio às declarações do diretor-esportivo Jean Todt, que lamenta o problema de alimentação de combustível que causou o abandono de Rubinho. "Obviamente, estou muito desapontado, pelos pilotos, pela equipe e pela Bridgestone, que fez um excelente trabalho. Espero que o retorno à Europa, diante dos fãs em Ímola, assinale o fim dessa que foi uma corrida difícil para nós", diz o texto atribuído ao francês. No site da Shell, fornecedora de combustível da equipe italiana, o fim de prova do piloto brasileiro aparece no noticiário como tendo sido decorrente de um "technical problem" (problema técnico). Outro dia - Rubinho deixa claro que quer esquecer o episódio. "Amanhã essa história toda já acabou. Aliás, hoje já acabou." No entanto, falou o quanto incomoda nunca ter tido sucesso no GP do Brasil. "Queria que as 16 corridas da temporada fossem aqui." Desde 1993, em sua primeira prova no circuito onde aprendeu a pilotar, Rubinho só completou uma corrida de F-1 em Interlagos: o GP de 1994, quando ainda corria pela Jordan: obteve o quarto lugar. O piloto havia programado para esta segunda-feira à noite sua volta à Europa.