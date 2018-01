Rubinho promete "incomodar" Schummy Na festa de lançamento do novo carro da Ferrari, nesta quarta-feira, na sede da equipe em Maranello, na Itália, Rubens Barrichello prometeu ?incomodar? o companheiro Michael Schumacher na disputa pelo título da temporada 2002 da Fórmula 1. ?Espero ser a pedra no sapato de Michael. Farei de tudo para ser o campeão?, avisou o piloto brasileiro. Apesar dos resultados abaixo das expectativas no campeonato passado, Rubinho garante estar motivado para a sua terceira temporada na Ferrari. ?Talvez, algumas pessoas não acreditem no que estou dizendo. Mas eu não ligo mais para o que elas dizem?, disse ele. Com relação ao duelo com o seu companheiro tetracampeão mundial, Barrichello acredita que pode ser tão rápido quanto Schumacher. ?Estou orgulhoso de poder pilotar ao lado dele. Eu não estou tão longe dele em termos de velocidade. Estou sim, muito distante dele quando se fala em resultados, mas tivemos carreiras diferentes. Sei que estou fazendo um bom trabalho?, afirmou o brasileiro da Ferrari. Veja o especial sobre a Ferrari