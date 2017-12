Rubinho quer melar ?GP 200? de Schumacher Michael Schumacher, da Ferrari, completa 200 GPs no fim de semana, no GP da Espanha. Seu companheiro de Ferrari, Rubens Barrichello, disse nesta quinta-feira a respeito: "O importante é que o Michael Schumacher chega a 200 GPs com saúde. E muito rápido, infelizmente. Vou tentar celebrar essa marca chegando na sua frente." Rubinho foi bastante criticado pela imprensa italiana por não ter tentado ultrapassar os adversários que estavam a sua frente no GP de San Marino, com carros bem mais lentos que o seu, apesar das enormes dificuldades de se ultrapassar em Ímola.