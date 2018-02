Rubinho rebate críticas da imprensa Rubens Barrichello rebateu, nesta quinta-feira, em Indianápolis, as críticas da imprensa italiana que, na última terça, o responsabilizou pela falta de maiores emoções no GP do Canadá, ao não tentar ultrapassar Michael Schumacher, companheiro de equipe na Ferrari. "As pessoas podem falar o que quiser, mas ouvir que não tentei o suficiente é... deixa prá lá", disse o piloto brasileiro. Os treinos livres para o GP dos Estados Unidos, o 9º da temporada da Fórmula 1, começam nesta sexta-feira. Faz muito calor em Indianápolis (cerca de 33 graus) e existe a ameaça de tempestade domingo, na hora da corrida, às 14 horas de Brasília. A Gazzetta dello Sport, em especial, publicou que em razão da superioridade da Ferrari, Rubinho deveria ser mais agressivo e tentar lutar com Michael Schumacher pelas vitórias. O diário esportivo pertence ao grupo Fiat, o mesmo da Ferrari. "As provas deixariam de ser chatas", afirma o autor da reportagem, Pino Allieve, há mais de 30 anos na Fórmula 1. Outros jornais da Itália tiveram a mesma interpretação do comportamento do brasileiro na etapa de Montreal. Nesta quinta-feira, Rubinho defendeu-se: "Nunca na história um companheiro colocou o carro por dentro para tentar ultrapassar o Michael, como eu fiz, o que por si só já é motivo de orgulho". Pouco antes do seu segundo pit stop em Montreal, Rubinho tinha o carro mais rápido da prova. "Tive uma única chance, fui no limite, tentei não me colocar numa posição que pudesse ser prejudicado com a manobra, mas não deu", explicou o brasileiro. Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, confirmou que o time não vai interferir se, em Indianápolis, Rubinho e Schumacher apresentarem desempenho semelhante, como no Canadá, e chegarem a disputar a posição. "Apenas lhes pedimos responsabilidade no que fazem", afirmou.