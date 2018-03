Rubinho reclama de acerto do carro Enquanto Michael Schumacher não se cansa de falar que está "apaixonado" pela Ferrari F2003-GA, Rubens Barrichello enaltece também o carro, mas tanto na corrida da Espanha quanto no treino desta sexta-feira o piloto reclamou do seu acerto. "Está saindo muito de traseira", disse, revelando a mesma tendência do Circuito da Catalunha. Rubinho parece estar encontrando mais dificuldades que Schumacher com o modelo F2003-GA, que apesar de mais veloz que o F2002, é um pouco mais nervoso nas suas reações. E nessas condições Schumacher acaba se evidenciando mais, como foi, por exemplo, nas temporadas de 2000 e 2001, em que a Ferrari não tinha um chassi tão equilibrado como o do ano passado.