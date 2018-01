Rubinho reclama de dores e é poupado Reclamando de fortes dores nas costas, o piloto brasileiro Rubens Barrichello deverá ser poupado dos testes que a Ferrari planeja realizar na semana que vem em Jerez de La Frontera, na Espanha. O brasileiro foi submetido a exames, que detectaram a inflamação de um nervo por causa da má posição de uma das vértebras. Por recomendação médica, o piloto deverá fazer um tratamento intensivo durante toda a semana para que esteja pronto para a viagem para a Austrália, na semana seguinte. A temporada 2003 começa no dia 9 de março, com o GP de Melbourne. Apesar das dores, Barrichello trabalhou duro até ontem, quando deu 68 voltas no circuito de Ímola com o modelo 2002 - o mesmo que vai usar nas três primeiras etapas do Mundial.