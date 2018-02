Rubinho reclama e diz que Honda está longe de vencer na F-1 O piloto brasileiro Rubens Barrichello, que se prepara para a disputa do GP da Austrália, no próximo domingo, disse que sua Honda precisará de muitos ajustes para conseguir vencer na Fórmula 1. Segundo Rubinho, seu carro precisa superar alguns problemas de estabilidade com os freios. "Não quero fazer previsão. A primeira prova será o que tiver de acontecer", contou o brasileiro à revista Autosport. Nos treinos realizados na pré-temporada, a Honda não conseguiu demonstrar um bom desempenho e ficou bem abaixo de Ferrari, Renault e McLaren. "O importante é continuar com o trabalho e buscar o acerto. Acredito que nos testes da Malásia [depois do GP da Austrália] estaremos melhor." "O carro não é ruim, mas ainda está longe de vencer uma corrida", completou Rubinho, que no ano passado não subiu nenhuma vez ao pódio em 18 provas disputadas.