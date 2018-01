Rubinho renova com Ferrari, diz imprensa A notícia correu solta neste sábado na imprensa italiana, enquanto Michael Schumacher comemorava 35 anos de idade: Rubens Barrichello teria renovado seu contrato com a Ferrari. E não seria apenas para a temporada de 2005, como se esperava, mas até o fim de 2006, assim como já fizeram Schumacher, o diretor-esportivo Jean Todt, o diretor-técnico Ross Brown e o chefe de projetos Rory Byrne, toda espinha dorsal da equipe italiana. O diário esportivo Gazzetta dello Sport, que pertence ao grupo Fiat, assim como a Ferrari, publica neste domingo que o negócio está fechado. O atual compromisso de Rubinho encerra-se no fim do Mundial de Fórmula 1 de 2004, que começa no próximo dia 7 de março, em Melbourne, Austrália. Pelo excelente trabalho que vem realizando como o companheiro de Schumacher - desde que Rubinho estreou na Ferrari, em 2000, o alemão e a equipe ganharam quatro títulos seguidos de pilotos e construtores -, esse paulistano de 31 anos deverá permanecer na escuderia italiana e ainda receber um aumento salarial. A imprensa italiana atribui a conquista do Mundial de Construtores do ano passado diretamente a Rubinho. O conjunto Williams-Michelin do colombiano Juan Pablo Montoya, a três corridas do final da temporada de 2003, era mais eficiente que o formado pela associação Ferrari-Bridgestone. Foi a regularidade do brasileiro ao longo do ano e a espetacular vitória na prova de encerramento, no Japão, que garantiram o título aos italianos. O próprio presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, destacou o fato. E agora, parece estar recompensando Rubinho pelos bons resultados obtidos.