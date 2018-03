Rubinho renova contrato com a Ferrari A Ferrari anunciou hoje, em Maranello, que renovou os contratos de seus dois principais pilotos - Michael Schumacher e Rubens Barrichello, mas deixou clara a forma como trata cada um deles. Enquanto o alemão teve o compromisso renovado até 2004, Barrichello terá de se contentar com um contrato até 2002. O anúncio, por meio de uma nota oficial, foi sucinto. ?A Ferrari comunica que os pilotos Michael Schumacher e Rubens Barrichello seguirão com sua colaboração técnica-competitiva com a escuderia Ferrari-Malboro até os finais das temporadas 2004 e 2002, respectivamente?, diz a nota. Apesar de ganhar mais um ano para acabar com a desconfiança que ronda seu nome no circo da Fórmula 1, a decisão da Ferrari é uma derrota para Barrichello. O brasileiro queria renovar um contrato por pelo menos três temporadas.