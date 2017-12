Rubinho: renovação só por mais 1 ano Rubens Barrichello poderá acertar a renovação de seu contrato com a Ferrari antes do início da temporada de 2004, mas a equipe italiana vai oferecer ao brasileiro, no máximo, mais um ano, segundo informação do site especilizado F1-Live. O atual compromisso de Rubinho - que termina em dezembro de 2004 - poderá se estender até o ano seguinte. Barrichello não deverá esperar mais que isso, porque a Ferrari pretende deixar aberta a possibilidade de negociar com pilotos mais jovens a partir de 2005, afirmou a fonte. ?Aconteça o que acontecer, não creio que a Ferrari vá oferecer mais de um ano a Barrichello, já que desta forma seguirá com todas as opções em aberto?, acrescrentou.