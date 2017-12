Rubinho roda de novo e abandona O piloto brasileiro Rubens Barrichello está fora do GP do Canadá. Depois de iniciada a 19ª volta, o brasileiro foi prejudicado por um acidente ocorrido com o colombiano Juan Carlos Montoya (Williams). Montoya bateu no muro e Rubinho, que vinha atrás, não conseguiu desviar e acabou rodando, tendo de abandonar a prova. O safety car entrou na pista. Este foi o segundo problema de Rubinho na corrida, que começou bem. Ele largou em 5º, mas na primeira volta, ultrapassou Jarno Trulli, que estava em quarto. Na volta seguinte, o brasileiro ultrapassou David Coulthard (McLaren). Na quinta volta, no entanto, ele rodou e acabou caindo para a 14ª posição. Vinha fazendo uma corrida de recuperação e estava em 11º quando rodou de novo e teve de abandonar definitivamente. O GP do Canadá - que terá 69 voltas - tem a liderança de Michael Schumacher (Ferrari). Ralf Schumacher (Williams) é o segundo.