Rubinho se diverte dirigindo Stock Car Rubens Barrichello já recebeu várias críticas como piloto, ao longo de suas 11 temporadas na Fórmula 1 e 178 GPs disputados. Mas ninguém pode acusá-lo de uma coisa: não gostar do que faz. É só sobrar um tempinho e lá está ele, acelerando o carro da Ferrari de Fórmula 1 ou mesmo um kart, no asfalto e até no gelo. Ontem, no entanto, Rubinho inovou: pilotou um carro da Stock Car, em Interlagos. "Foram cinco voltas de puro prazer", disse eufórico, como sempre fica ao experimentar emoções novas na pista, ainda que o desafio seja bem menor do que enfrentar Michael Schumacher. "Eu estava indo para a Granja Viana, a fim de treinar para as 500 Milhas (prova que será realizada sábado e domingo) -, quando resolvi dar uma passadinha no autódromo", explicou o piloto da Ferrari. "Aí pintou a chance de andar no carro do André Giaffone e eu não desperdicei. Era um sonho antigo conhecer a Stock Car." Este ano, no programa Bem, amigos, apresentando pelo locutor Galvão Bueno, na SporTV, Rubinho manifestou sua intenção de, concluída sua carreira internacional, competir na Stock Car, no Brasil. "É bem estranho pilotar um carro fechado e sentar praticamente no banco de trás do carro", comentou. "Precisaria de mais tempo para me acostumar, suas reações são bem mais lentas que as de um F-1." Mas procurou explicar: "Quem pensa que é mais fácil porque é mais lento se engana. O Stock exige outro tipo de técnica." Sem preocupação com o cronômetro, já que havia pontos de umidade na pista, os pneus tinham 20 voltas de uso e nenhum conforto na pilotagem, Rubinho registrou na quinta volta 1min44s5. Seu objetivo era conhecer as reações do Stock Car. Giuliano Losacco, da RC Motorsport, estabeleceu a última pole da Stock Car, em Interlagos, em julho, com 1min39s589.