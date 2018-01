Rubinho se diz feliz pela renovação O piloto brasileiro Rubens Barrichello diz ter ficado ?muito feliz? com a prorrogação por mais dois anos de seu contrato com a Ferrari, anunciada hoje pela escuderia italiana em Spielberg, na Áustria. ?A Ferrari deu uma demonstração que confia em mim. A renovação é uma forma de dizer que tenho feito um bom trabalho?, afirmou o piloto. ?Devo dizer que a Ferrari tem feito um belo trabalho, preparando um grande carro, que parece melhor a cada ano. Trata-se de uma equipe fantástica?, acrescentou. A renovação do contrato põe fim a uma série de especulações, sobre o futuro do piloto. ?Permanecer na Ferrari sempre foi minha prioridade e estou muito entusiasmado. Agora não há mais incertezas e eu poderei me dedicar integralmente ao meu trabalho?, disse ele.