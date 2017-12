Rubinho será penalizado no GP do Brasil O GP do Brasil definitivamente não começou bem para o piloto Rubens Barrichello. Durantes os treinos livres deste sábado, o brasileiro deixou os boxes ainda com a luz vermelha e será punido, como previsto no artigo 113 do código da Federação Internacional de Automobilimo (FIA), com a perda de seu melhor tempo registrado durante a definição do grid. Sendo assim, a marca mais rápida do piloto da Ferrari terá que ser descartada e levada em consideração o seu segundo melhor tempo.