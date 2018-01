Rubinho sofre acidente em Indianápolis O piloto brasileiro Rubens Barrichello sofreu um acidente nesta sexta-feira, durante os treinos livres para o GP dos Estados Unidos, que será disputado domingo em Indianápolis. O brasileiro bateu forte, mas não sofreu nenhum ferimento grave. Em virtude da batida, ele não conseguiu dar as voltas previstas e acabou o treino na última posição. Rubinho saiu da pista ao iniciar a reta principal e, com o impacto, o carro perdeu uma das rodas traseiras. A Ferrari se arrastou por vários metros, deixando pedaços de metal na pista, obrigando os organizadores a suspenderem o treino por 19 minutos até que a limpeza foi feita. Michael Schumacher foi o mais rápido do dia, com o tempo de 1m15s188. O piloto da Jordan, Giancarlo Fisichella, foi o segundo (1m15s493) e o espanhol Pedro de la Rosa, da Jaguar, fez o terceiro tempo - 1m15s561. O grid de largada será definido no treinos oficiais marcados para este sábado, a partir das 15 horas. A prova será no domingo, também a partir das três da tarde. Veja os tempos do treino livre desta sexta-feira: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m15s188 2º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m15s493 3º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m15s561 4º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m15s589 5º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m15s632 6º Takuma Sato (Jordan) - 1m15s659 7º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m15s763 8º Jenson Button (Renault) - 1m15s841 9º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m15s853 10º David Coulthard (McLaren) - 1m15m949 11º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m15s997 12º Mika Salo (Toyota) - 1m16s200 13º Mark Webber (Minardi) - 1m16s223 14º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m16s309 15º Jarno Trulli (Renault) - 1m16s427 16º Olivier Panis (BAR) - 1m16s568 17º Ralf Schumacher (Williams) - 1m16s795 18º Allan McNish (Toyota) - 1m16s873 19º Alex Yoong (Minardi) - 1m17s365 20º Rubens Barrichello (Ferrari) - sem tempo