Rubinho supera Schumacher em treino Rubens Barrichello mostrou estar recuperado do acidente que sofreu no sábado, no circuito Ricardo Torno, em Valência. Nesta segunda-feira, ele voltou a treinar com a Ferrari e foi mais rápido que o tetracampeão mundial Michael Schumacher. O brasileiro fez a melhor de suas 99 voltas em 1m12s498, enquanto o alemão completou o mais rápido de seus 89 giros em 1m12s544. A diferença foi mínima e não significa muita coisa, já que nestes testes o que mais importa é o desenvolvimento de componentes. Nesta segunda-feira, por exemplo, a Ferrari, única equipe que testou na pista de Valência - encerrou uma série de nove dias -, deu atenção especial ao desenvolvimento de pneus e da eletrônica. Mas serviu para dar tranqüilidade em relação às condições físicas do brasileiro, após sua batida a cerca de 230 km/h contra a barreira de proteção no circuito. "Sofri uma forte pancada nas costas, mas não sinto dor. Estou recuperando o tempo perdido??, disse Rubinho. No Circuito da Catalunha, também na Espanha, a McLaren colocou na pista pela primeira vez o MP 4/17, carro para a temporada 2002 da Fórmula 1, e foi bem. David Coulthard completou 60 voltas e, na mais rápida delas, fez 1m19s399. O alemão Nick Heidfeld, com a Sauber C21, fez 1m19s585, e o austríaco Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, com um modelo hídrido da equipe, cravou 1m19s682. Os treinos em Barcelona prosseguem e até sexta-feira também testarão Jaguar, BAR, Renault, Williams, Toyota, Ferrari, Jordan e Minardi.