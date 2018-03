Rubinho surpreende e fica com a pole Rubens Barrichello foi o segundo piloto a entrar na pista neste sábado, por causa da rodada no treino de sexta-feira, quando ficou sem tempo. Mesmo com essa desvantagem, o brasileiro andou muito rápido e conseguiu garantir a pole position do GP da Grã-Bretanha da Fórmula 1. A largada da prova, domingo, será às 9 horas (horário de Brasília). Com o tempo de 1m21s209, Rubinho superou todos os outros pilotos que entraram na pista de Silverstone depois dele no treino deste sábado. No final, o líder do Mundial e seu companheiro na Ferrari, o alemão Michael Schumacher, fez o possível para tentar superá-lo e chegou até a passar com o carro na grama. Mas não deu: ficou em 5º lugar. O segundo colocado no grid foi o italiano Jarno Trulli, da Renault. Atrás dele vieram o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) e o alemão Ralf Schumacher (Williams). Os outros brasileiros da F1 também foram muito bem. Cristiano da Matta larga em 6º lugar com sua Toyota e Antonio Pizzonia, da Jaguar, foi o 10º. Confira os tempos do treino classificatório: 1º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m21s209 2º Jarno Trulli (Renault) - 1m21s381 3º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m21s695 4º Ralf Schumacher (Williams) - 1m21s727 5º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m21s867 6º Cristiano da Matta (Toyota) - 1m22s081 7º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m22s214 8º Fernando Alonso (Renault) - 1m22s404 9º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m22s591 10º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m22s634 11º Mark Webber (Jaguar) - 1m22s647 12º David Coulthard (McLaren) - 1m22s811 13º Olivier Panis (Toyota) - 1m23s042 14º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m23s187 15º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m23s574 16º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m23s844 17º Ralph Firman (Jordan) - 1m24s385 18º Justin Wilson (Minardi) - 1m25s468 19º Jos Verstappen (Minardi) - 1m25s759 20º Jenson Button (BAR) - sem tempo