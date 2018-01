Rubinho tem melhor tempo com F2003-GA O piloto Rubens Barrichello estabeleceu nesta quarta-feira o melhor tempo durante os treinos realizados pela Ferrari com o novo modelo F2003-GA, em Florença, enquanto Michael Schumacher teve problemas no motor do carro. O brasileiro realizou 63 voltas e registrou na volta mais rápida 1m21s210 contra 1m21s287 do alemão, que completou 50 voltas, antes de sofrer pane no motor. Ambos voltam às pistas nesta quinta-feira, em Mugello. Na França, em Le Castellet, o piloto de testes da McLaren, Alexander Wurz, cronometrou o giro mais veloz entre as escuderias que treinaram no circuito francês. Wurz marcou o tempo de 1m27s571 e superou as Williams de Marc Gené (1m27s653) e Pedro De la Rosa (1´29"539). Ralf Schumacher (Williams) e David Coulthard (McLaren) andaram bem atrás, com os tempos de 1m30s127 e 1m31s315. O francês Olivier Panis, da Toyota, marcou 1m42s117, enquanto o canadense Jacques Villeneuve (BAR-Honda) fez 1m44s102.