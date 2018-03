Rubinho tem problemas e não larga O piloto brasileiro Rubens Barrichello voltou a ter problemas no carro pouco antes da volta de apresentação e não conseguiu largar no GP de Magny-Cours, na França. Com a ausência do brasileiro, o caminho de Michael Schumacher para chegar ao pentacampeonato ficou um pouco mais livre. Agora, para ser campeão, o alemão precisa vencer e o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) não chegar em segundo. O colombiano largou na frente e Schumacher se mantinha em segundo, na segunda volta.